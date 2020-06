JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diproyeksi bergerak mixed cenderung menguat. Pasar saham Indonesia diramal melemah dalam range 4.811-5.000.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto mengatakan, IHSG ditutup menurun sebesar 24,30 poin atau 0,49% menuju level 4.916,70 pada kemarin. 210 saham menguat, 201 saham menurun, dan 161 saham ditutup tidak mengalami perubahan.

Menurutnya, dalam ilmu teknikal, pada masa pengujian resistance, sangat umum dan wajar jika terjadi penurunan, dan hal tersebut terjadi pada IHSG kemarin setelah menyentuh resistance 5.000, secara teknikal penutupan IHSG kemarin membentuk pola shooting star, adalah hal yang wajar jika hari ini terjadi koreksi sehat, namun arah IHSG masih menguat.

“Hari ini IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung menguat dalam range 4.811-5.000,” kata dia dalam risetnya, Jumat (4/6/2020).

Berikut adalah beberapa rekomendasi saham untuk perdagangan hari ini:

- Saham BBRI

Technical Correction: Menurun terbatas pada support 3.000, arah tren masih menguat selama tidak ditutup menurun di bawah level ini.

Rekomendasi: Wait and see, average down dapat dilakukan di level 3.000 dengan target pada 3.500.

Support: 3.000.

Resistance: 3.500.

- Saham PPRE Uptrend Channel: Mencapai resistance pada uptrend channel 220, berpotensi terjadi koreksi. Rekomendasi: Sell on strength. Support: 200. Resistance: 220. - Saham TBIG Technical Pattern: Membentuk pola cup and handle yang merupakan pola bullish dengan neckline pada 1.200. Rekomendasi: Buy on breakout 1.200, TP 1.400, stop loss <1.000. Support: 1.000. Resistance: 1.400. - Saham TOWR New Support: Penguatan berlanjut dan kini membentuk support baru pada 970. Rekomendasi: Buy and hold >970, TP 1200. Support: 970. Resistance: 1.200.

