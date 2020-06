JAKARTA - Pandemi Covid-19 berdampak hebat di bidang ekonomi dan pariwisata. Namun pemerintah berjuang untuk memulihkan ekonomi dan pariwisata menjelang new normal.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengatakan, pandemi Covid-19 ini sangat memukul sektor pariwisata. "Secara alami orang-orang jadi takut keluar rumah, takut risiko terkena Covid-19," katanya dalam Youtube Verdhana-Nomura Expert Series: Ministry for Tourism & Creative Economy of The Republic of Indonesia, Jumat (5/6/2020).

Respons pertama saat terjadi pandemi Covid-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif langsung fokus pada pengamanan ekonomi dan sosial. Jajaran Kementerian Pariwisata melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mengamankan ekonomi. Salah satunya memberikan stimulus ekonomi.

"Melihat perkembangan situasi, apalagi vaksin Covid-19 juga masih berusaha ditemukan, maka kita harus mencari cara agar sektor pariwisata bisa tetap survive. Namun perlu diketahui, bawah fokus utama pemerintah adalah tak ada gelombang kedua pandemi Covid-19," terang Angela.

Rencana pemulihan sektor pariwisata, jelas Angela, ada dua tahap. Tahap yang pertama meraih kepercayaan di bidang pariwisata. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan protokol kesehatan di bidang pariwisata.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap menerapkan program CHS (Cleanliness, Health, and Safety) di setiap destinasi wisata di Indonesia dan bisnis di sektor pariwisata. Selain itu juga mempromosikan destinasi wisata di Indonesia.

"Kami ingin meyakinkan para wisatawan bahwa pariwisata di Indonesia semakin baik, terkontrol dengan baik, dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami ingin para wisatawan kembali ke Indonesia," ujar Angela.

Tahap kedua, yakni menarik para wisatawan ke Indonesia. Ini dilakukan dengan mengadakan promosi pariwisata.

"Saat destinasi wisata sudah siap dibuka, maka akan diadakan kegiatan seperti fun trip dan mengadakan event internasional di Indonesia," lanjut Angela.

Selain itu juga melaksanakan pilot project penerapan protokol kesehatan di bidang pariwisata, antara lain di Bali dan Banyuwangi. Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah lokal.

"Pembukaan destinasi wisata dilakukan perlahan, pertama untuk wisatawan lokal dulu, lalu wisatawan domestik, baru wisatawan internasional," kata Angela.

