JAKARTA - Harga minyak merosot pada perdagangan kemarin meskipun ada kesepakatan pemangkasan produksi di antara produsen minyak mentah.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun USD1,36 menjadi mantap pada USD38,19 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus kehilangan USD1,5 menjadi ditutup pada USD40,8 per barel di London ICE Futures Exchange, London, dilansir dari Xinhua, Selasa (9/6/2020).

Pergerakan pasar mengikuti minggu yang solid untuk futures minyak mentah yang melihat harga untuk WTI bulan depan dan Brent masing-masing naik 11,4% dan 11,8%.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu-sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, yang dikenal sebagai OPEC +, sepakat pada hari Sabtu untuk memperpanjang potongan produksi bersejarah 9,7 juta barel per hari hingga akhir Juli 2020.

Langkah ini, bagaimanapun, gagal untuk memadamkan kekhawatiran kelebihan pasokan karena kepatuhan keseluruhan terhadap kesepakatan pengurangan produksi telah menjadi kekhawatiran yang konsisten, para ahli mencatat.

