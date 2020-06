JAKARTA - Harga minyak dunia naik tipis pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) karena investor menunggu keputusan dari produsen minyak apakah akan memperpanjang pemangkasan produksi.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, sedang berdebat kapan akan mengadakan pembicaraan tingkat menteri untuk membahas kemungkinan perpanjangan pemotongan produksi minyak.

Baca Juga: Klaim Tunjangan Pengangguran AS Bikin Wall Street Kaget

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (5/6/2020), harga minyak mentah Brent berjangka, LCOc1 naik 20 sen atau 0,5% menjadi USD39,99 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS CLc1 berjangka naik 12 sen menjadi USD37,41 per barel.

Arab Saudi dan Rusia, dua produsen minyak terbesar di dunia ingin memperpanjang pengurangan produksi minyak 9,7 juta barel per hari (bph) yang disepakati oleh produsen utama pada bulan April.

Tetapi saran Presiden OPEC Aljazair untuk bertemu pada hari Kamis tertunda di tengah pembicaraan tentang komitmen pemangkasan produksi yang buruk oleh beberapa produsen minyak.

Baca Juga: Jangan Lupa! New Normal PNS Berlaku Mulai Hari Ini

Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab tidak berencana untuk memperpanjang pemangkasan produksi tambahan sukarela 1,18 juta barel per hari setelah menunjukkan bahwa pasokan minyak mentah bisa naik bulan depan terlepas dari keputusan OPEC + apa pun.

"OPEC terkutuk jika mereka tidak berkenaan dengan pengurangan produksi jangka pendek yang diperpanjang," kata Jim Ritterbusch, presiden Ritterbusch and Associates.

(dni)