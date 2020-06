JAKARTA - Harga minyak naik moderat pada perdagangan kemarin. Harga minyak naik karena para pelaku pasar mencerna pakta terbaru produsen minyak mentah utama mengenai pembatasan pasokan.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli naik 75 sen menjadi mantap pada USD38,94 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik 38 sen menjadi ditutup pada USD41,18 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Harga Minyak Naik Tipis Dekati USD40/Barel, Tunggu Kepastian OPEC

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, yang dikenal sebagai OPEC +, sepakat pada hari Sabtu untuk memperpanjang pengurangan produksi bersejarah 9,7 juta barel per hari hingga akhir Juli.

Arab Saudi, anggota kunci OPEC, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan pengurangan produksi sukarela di atas perjanjian OPEC + setelah Juni.

Pada bulan Mei, Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab telah sepakat bahwa mereka akan memangkas produksi sebesar 1,18 juta barel per hari pada Juni.

(kmj)