JAKARTA - Pandemi virus corona atau Covid-19 tidak selalu membuat bisnis bangkrut. Nyatanya, dengan adanya virus corona, Eric Yuan berhasil masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia versi Forbes.

Dalam data real time versi Forbes, Sabtu (13/6/2020), kekayaan Eric Yuan mencapai USD9,9 miliar atau setara Rp138 triliun (kurs Rp14.000 per USD).

Eric Yuan merupakan Founder sekaligus CEO Zoom Video Communication Inc Aplikasi Zoom langsung laris manis dan terkenal semenjak adanya virus corona atau Covid-19. Virus corona membuat para pekerja diminta bekerja di rumah atau istilah bekennya work from home (WFH).

Meski beberapa perusahaan mulai membuka perkantoran, aplikasi Zoom tetap diminati untuk mendukung sosial distancing, sehingga rapat via online melalui video conference yang menjadi layanan Zoom sangat dibutuhkan.

Eric Yuan sebelumnya adalah manajer WebEx di Cisco, yang mengakuisisi perusahaan konferensi video pada tahun 2007. Lahir di China, Yuan pindah ke Sillicon Valley pada 1997 setelah delapan kali gagal memperoleh visa. Zoom dirikan pada 2011.

Pada April 2019, Eric Yuan membawa Zoom melantai di bursa saham (IPO). Pada IPO, Yuan memiliki 22% saham Zoom, yang bernilai lebih dari USD9 miliar sebelum perdagangan dimulai.

Eric Yuan penggemar olahraga bola basket. Kala itu Eric Yuan menghadiri pertandingan Golden State Warriors demi menonton pemain Golden State Warriors Andre Iguodala

Saat ini, Eric Yuan menduduki peringat 293 sebagai orang terkaya di dunia. Pria berusia 50 tahun ini mempunyai tiga orang anak dari hasil pernikahannya. Latar belakang pendidikan Eric Yuan adalah Sarjana Teknik dari Shandong Institute of Business and Technology dan Magister Manajemen Teknik dari China University of Mining and Technology.

Eric Yuan menolak komentar atas kekayaannya, karier atau kehidupan pribadinya. Dia hanya menyatakan, dirinya seibut bekerja 18 jam sehari mengembangkan Zoom.

Sekadar informasi, Zoom Video Communication Inc meraup pendapatan USD328,2 juta atau setara Rp4,5 triliun (kurs Rp14.000 per USD) pada kuartal I-2020. Pendapatan Zoom ini meroket 169% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu Zoom juga menaikkan target pendapatan hampir dua kali lipat untuk setahun penuh, ketika pandemi virus corona mendorong jutaan pelanggan baru ke layanan panggilan video. Demikian seperti dilansir CNBC, Jakarta, Rabu (3/6/2020).