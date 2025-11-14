Begini Cara Terbaru Klaim Diskon Listrik 50 Persen yang Berlaku November 2025

JAKARTA - Begini cara terbaru klaim diskon listrik 50 persen yang berlaku November 2025. Diskon listrik 50 persen PLN ini diberikan kepada pelanggan berupa diskon 50 persen tambah daya listrik.

PLN kembali memberikan diskon listrik berupa diskon 50 persen tambah daya listrik dalam memperingati Hari Pahlawan 2025 yang bertajuk Power Hero.

"Sekarang saatnya tambah daya dengan promo spesial diskon 50 persen tambah daya listrik," tulis PLN dalam akun Instagram resminya @pln_id, Jakarta dikutip, Jumat (14/11/2025).

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Program ini juga memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan hingga empat e-voucher tambah daya selama periode berlangsung. E-voucher tersebut dapat diperoleh melalui menu Reward dan digunakan hingga satu kali selama masa promo.

Dalam tabel yang dirilis PLN, tarif tambah daya bervariasi tergantung kapasitas awal pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin naik ke 2.200 VA cukup membayar Rp819.875 dari harga normal Rp1.639.750.

Sementara pelanggan 2.200 VA yang ingin naik ke 5.500 VA hanya dikenai biaya Rp1.598.500, jauh lebih murah dari tarif biasanya Rp3.197.700.