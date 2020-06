JAKARTA - Harga minyak naik 3% dalam penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB) karena Wall Street melonjak dan Badan Energi Internasional (IEA) meningkatkan perkiraan permintaan minyak untuk tahun 2020.

Namun, kenaikan harga minyak dibatasi kekhawatiran tentang gelombang kedua kasus virus corona atau Covid-19.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (17/6/2020), harga minyak mentah Brent berjangka naik USD1,24 atau 3,1% menjadi USD40,96 per barel sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD1,26 atau 3,4% menjadi USD38,38 per barel.

Kenaikan harga minyak didukung Wall Street yang dibuka lebih tinggi setelah rekor kenaikan penjualan ritel Mei menghidupkan kembali harapan pemulihan ekonomi lebih cepat pasca-pandemi virus cona.

Selain itu, sentimen positif juga datang dari data yang menunjukkan penurunan tingkat kematian Covid-19 dalam uji coba obat steroid generik .

Dalam laporan bulanannya, IEA memperkirakan permintaan minyak sebesar 91,7 juta barel per hari (bph) pada tahun 2020, 500.000 bph lebih tinggi dari perkiraan dalam laporan Mei. Data ini mengutip konsumsi yang lebih tinggi dari yang diharapkan selama lockdown karena virus corona.

Penguatan terbatas ketika kasus virus corona meningkat menjadi lebih dari 8 juta di seluruh dunia minggu ini, dengan infeksi melonjak di Amerika Latin, sementara Amerika Serikat dan China sedang berurusan dengan wabah baru.

China meningkatkan pembatasan pada orang yang meninggalkan Beijing dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona paling parah sejak Februari dari penyebaran ke kota-kota dan provinsi lain. Di sisi lain, Pemulihan ekonomi AS tidak akan terjadi sampai rakyat Amerika yakin bahwa epidemi telah dikendalikan, kata Ketua Federal Reserve Jerome Powell. "Dalam dua minggu terakhir pedagang minyak memberi harga dalam dua seperti besar. Bagaimana pasokan akan berkembang dan ketakutan akan gelombang kedua pandemi, " kata kepala pasar minyak Rystad Energy Bjornar Tonhaugen. "Jika dunia memperlakukan gelombang kedua Covid-19 seperti paruh pertama tahun ini, maka kita berada dalam pengurangan permintaan yang tidak ada dalam perencanaan awal," katanya.

