NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Jumat, setelah selama sesi perdagangan mengalami naik dan turun. Investor menimbang kasus Covid-19 dan pengumuman Apple Inc tentang penutupan toko sebagai respons stimulus yang diantisipasi terhadap pemulihan ekonomi berkelanjutan.

S&P 500 akhirnya berada di zona merah bersama dengan saham blue-chip Dow. Sementara Nasdaq ditutup sedikit lebih tinggi. Demikian dilansir dari Reuters, Sabtu (20/6/2020).

Dow Jones Industrial Average turun 207,54 poin atau 0,8% menjadi 25.872,56. S&P 500 kehilangan 17,64 poin atau 0,57% menjadi 3.097,7 dan Nasdaq Composite menambahkan 3,07 poin atau 0,03% menjadi 9.946.12

Apple Inc mengumumkan akan menutup sementara beberapa toko lagi di Florida, Arizona, South Carolina, dan North Carolina. Hal tersebut karena telah mengalami lonjakan kasus corona virus dalam beberapa hari terakhir.

Sementara itu maskapai atau industri penerbangan sangat terpukul oleh karantina wilayah yang dilakukan beberapa negara. Hal tersebut membuat pendapatan ekonomi turun tajam.

Tak hanya itu, saham AMC Entertainment Holdings Inc turun setelah operator bioskop terbesar di dunia mengumumkan bahwa mereka akan mulai membuka kembali bioskop tetapi membalikkan keputusan awalnya untuk memungkinkan pelanggan untuk tidak memakai masker.

(fbn)