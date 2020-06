NEW YORK - Harga minyak naik pada perdagangan Jumat di tengah kekhawatiran penyebaran lanjutan virus corona dapat menghambat rebound ekonomi Amerika Serikat. Minyak mentah Brent naik 61 sen menjadi USD42,12 per barel.

Minyak mentah AS 75 sen lebih tinggi pada USD39,53 per barel, setelah sebelumnya menyentuh USD40,49. Minyak mentah AS naik 9,2% sejauh minggu ini, sementara Brent naik 9%.

Harga minyak naik setelah Irak dan Kazakhstan, selama pertemuan panel OPEC + berjanji untuk mematuhi pemotongan minyak yang lebih baik. Pembatasan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu, yang dikenal sebagai OPEC +, dapat memperdalam pada bulan Juli.

Dalam tanda lebih lanjut dari pemulihan pasar, Brent bergerak ke belakang, di mana minyak untuk pengiriman segera lebih mahal daripada pasokan kemudian, untuk pertama kalinya sejak Maret.

Premi untuk minyak untuk pengiriman segera biasanya menunjukkan pengetatan pasokan dan mendorong penyimpanan untuk ditarik.Demikian dilansir dari Reuters, Sabtu (20/6/2020),

Sementara itu, stok minyak mentah AS mencapai rekor lain minggu ini, tetapi persediaan bahan bakar turun. Hitungan rig minyak dan gas AS, indikator awal output masa depan, jatuh ke rekor terendah selama tujuh minggu berturut-turut, turun 13 hingga 266 minggu ini.

