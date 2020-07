JAKARTA - Harga minyak naik pada perdagangan kemarin. Harga minyak dunia naik karena sentimen pasar didukung oleh pertumbuhan pekerjaan AS yang lebih baik dari perkiraan pada Juni.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik 83 sen menjadi USD40,65 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik USD1,11 menjadi ditutup pada USD43,14 per barel di London ICE Futures Exchange.

Melansir Xinhua, Jumat (3/7/2020), Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan total pekerjaan penggajian nonpertanian di Amerika Serikat naik 4,8 juta pada Juni, mengalahkan konsensus pasar. Tingkat pengangguran turun menjadi 11,1% dari 13,3% pada Mei.

Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja mengatakan klaim pengangguran awal AS mendaftarkan 1,427 juta dalam pekan yang berakhir 27 Juni. Ekonom yang disurvei oleh MarketWatch memperkirakan ada 1,4 juta klaim baru.

Adapun persediaan minyak mentah AS turun 7,2 juta barel selama pekan yang berakhir 26 Juni, Administrasi Informasi Energi AS melaporkan Rabu. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan penurunan pasokan minyak mentah rata-rata 2,7 juta barel.

