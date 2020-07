JAKARTA - Harga minyak mentah Indonesia untuk Juni 2020 ditetapkan sebesar USD36,68 per barel atau mengalami kenaikan dibandingkan harga pada bulan sebelumnya USD25,67 per barel.

Harga tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 134 K/12/MEM/2020 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni 2020.

"Harga rata-rata minyak mentah Indonesia untuk bulan Juni 2020 ditetapkan sebesar USD36,68 per barel," tulis Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (3/7/2020).

Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Menteri ESDM dan seluruh anggota menyepakati asumsi makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Untuk ICP, kesepakatan ini sesuai dengan usulan Menteri Arifin berkisar antara USD42-45 per barel.

“Usulan ini berdasarkan perkiraan WTI di mana harga minyak sebesar USD42,63 per barel, juga terhadap short term energy outlook US Departement of Energy untuk minyak mentah jenis Brent adalah USD47,88 per barel dan jenis WTI sebesar USD43,88 per barel," ungkap Arifin.

