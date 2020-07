JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan awal pekan sebesar Rp1.000 per gram.

Melansir logammulia, Jakarta, Senin (6/7/2020), harga emas Antam naik Rp1.000 menjadi Rp931.000 per gram dari harga sebelumnya Rp930.000 per gram. Sementara harga buyback juga naik Rp1.000 menjadi Rp829.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp495.500

- 1 gram: Rp931.000

- 2 gram: Rp1.802.000

- 3 gram: Rp2.678.000

- 5 gram: Rp4.435.000

- 10 gram: Rp8.805.000

- 25 gram: Rp21.887.000

- 50 gram: Rp43.695.000

- 100 gram: Rp87.312.000

- 250 gram: Rp217.265.000

- 500 gram: Rp435.820.000

- 1.000 gram: Rp871.600.000

(dni)