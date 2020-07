NEW YORK - Harga minyak dunia mengalami penurunan yang tipis pada perdagangan Selasa (7/7/2020) waktu setempat. Lonjakan kasus baru Covid-19 membuat perkiraan produksi minyak akan lebih rendah.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (8/7/2020), Minyak mentah Brent berjangka berakhir di USD43,08 per barel, turun 2 sen dalam sesi ini. US West Texas Intermediate turun 1 sen menjadi USD40,62 per barel.

Di awal sesi, pasar minyak menguat karena permintaan perkiraan yang lebih tinggi, dan lebih banyak data pekerjaan bullish, kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group di Chicago. Tetapi pasar menyerah keuntungan karena fokus kembali ke kasus coronavirus yang meningkat.

Administrasi Informasi Energi AS (EIA), meramalkan bahwa permintaan minyak global akan pulih sampai akhir tahun 2021, memperkirakan permintaan 101,1 juta barel per hari (bph) pada kuartal keempat tahun depan.

"Permintaan minyak global terus pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya," Linda Capuano, administrator EIA.

Linda mengatakan, konsumsi bahan bakar cair global pada kuartal kedua turun rata-rata 16,3 juta barel per hari dari tahun sebelumnya.

Harga minyak juga mendapat dorongan karena ekuitas naik lebih tinggi setelah survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) AS untuk Mei menunjukkan kenaikan bulanan terbesar untuk kenaikan.

Namun, 16 negara bagian AS telah melaporkan rekor peningkatan kasus Covid-19 baru dalam lima hari pertama bulan Juli. Florida memperkenalkan kembali beberapa batasan pembukaan kembali ekonomi. California dan Texas juga melaporkan tingkat infeksi yang tinggi. Bagian lain dunia, seperti Australia, juga dilanda kebangkitan infeksi baru.

Arab Saudi menaikkan harga jual resmi minyak mentah Agustus pada hari Senin sebagai tanda ia melihat permintaan meningkat. Tetapi beberapa analis mengatakan langkah itu dapat membebani margin yang sudah buruk untuk penyuling.

"Sementara pengurangan rekor produksi dari Saudi dan OPEC + lainnya mendukung gagasan perbedaan yang lebih kuat, ini lagi tidak akan menjadi berita yang disambut baik bagi para penyuling, tidak berbuat banyak untuk membantu margin mereka, yang sudah berada di bawah tekanan signifikan," kata bank ING.

Pasar minyak mentah AS menghadapi beberapa ketidakpastian dari keputusan pengadilan pada hari Senin yang memerintahkan penutupan pipa Dakota Access, arteri terbesar yang mengangkut minyak mentah dari lembah serpih Bakken di North Dakota ke wilayah Midwest dan Gulf Coast, karena masalah lingkungan.

Sumber pasar di Bakken mengatakan penutupan pipa 570.000 barel per hari, sementara pernyataan dampak lingkungan selesai, kemungkinan akan mengalihkan beberapa aliran minyak ke transportasi dengan kereta api.

(rzy)