NEW YORK - Harga minyak berjangka berakhir stabil pada perdagangan Senin (6/7/2020) waktu setempat. harga minyak meningkat karena data ekonomi yang cukup positif.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (7/7/2020), minyak mentah brent ditutup pada USD43,10 per barel, naik 30 sen. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di USD40,63 per barel turun 2 sen.

"Kekuatan yang bersaing di pasar minyak sekarang adalah pembukaan kembali ekonomi di seluruh dunia, meningkatnya permintaan minyak, diimbangi oleh kekhawatiran tentang ekonomi yang tutup di seluruh dunia karena kebangkitan dalam jumlah kasus virus," Andy Lipow, presiden konsultan Associate Minyak Lipow.

Dalam lima hari pertama bulan Juli, 16 negara melaporkan peningkatan rekor dalam kasus Covid-19 baru, yang telah menginfeksi hampir 3 juta orang Amerika dan menewaskan lebih dari 130.000 menurut penghitungan Reuters.

Aktivitas industri jasa AS rebound tajam pada Juni, hampir kembali ke level pandemi pra-COVID-19, sementara ekonomi China pulih dan pasar modalnya menarik uang, menciptakan suasana bagi pasar bull yang sehat, kata jurnal resmi China Securities Journal dalam sebuah tajuk rencana.

Data Jerman, bagaimanapun, menunjukkan bahwa pemulihan dari COVID-19 akan lambat dan menyakitkan. Pesanan industri Jerman rebound moderat pada bulan Mei dan seperlima perusahaan di ekonomi terbesar Eropa mengatakan dalam survei yang diterbitkan pada hari Senin mereka takut kebangkrutan.

