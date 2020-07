NEW YORK - Harga minyak naik lebih dari 2% pada perdaganan Jumat (10/7/2020) waktu setempat. Hal ini setelah Badan Energi Internasional (IEA) menaikkan perkiraan permintaan tahun 2020.

Harga juga mendapat dukungan setelah data menunjukkan perusahaan energi AS memangkas jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi. Pemangkasan tersebut menjadi rekor terendah selama 10 minggu berturut-turut.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (11/7/2020), minyak mentah brent naik 89 sen atau 2% menjadi USD43,24 per barel. Sedangkan Minyak berjangka AS naik hingga 93 sen atau 2,4% ke USD40,55 per barel.

Pasar saham yang kuat juga mendorong harga minyak. Sederetan data ekonomi, termasuk catatan tambahan gaji bulanan, menunjukkan kebangkitan dalam kegiatan bisnis AS pada bulan Juni.

IEA yang berbasis di Paris menaikkan perkiraan permintaannya menjadi 92,1 juta barel per hari (bph). Naik 400.000 bph dari prospeknya bulan lalu.

Namun, lebih dari 60.500 kasus COVID-19 baru dilaporkan di Amerika Serikat pada hari Kamis, catatan harian dan jumlah harian tertinggi untuk negara mana pun sejak patogen muncul di Cina tahun lalu.

"Sementara pasar minyak tidak diragukan lagi telah membuat kemajuan ... yang besar, dan di beberapa negara, percepatan jumlah kasus COVID-19 adalah pengingat yang mengganggu bahwa pandemi tidak terkendali," kata IEA.

Harga telah turun di awal sesi setelah Libya National Oil Corporation mengumumkan telah mengangkat force majeure pada semua ekspor minyak setelah setengah tahun blokade oleh pasukan timur.

"Diperkirakan memulai kembali ekspor Libya hanya akan menambah kerentanan pembatasan produksi OPEC + dalam menjaga kompleks energi sangat bergantung pada ekspansi baru dalam selera risiko untuk setiap kenaikan kembali ke sekitar tertinggi minggu ini," kata Jim Ritterbusch, presiden dari Ritterbusch and Associates.

Persediaan minyak tetap membengkak karena penguapan permintaan bahan bakar selama wabah awal.

"Jika kita mengambil gambaran pasar yang lebih besar, yang menonjol bagi kita adalah bahwa kita belum melihat banyak penurunan di bagian persediaan global," kata JBC.

