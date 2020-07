NEW YORK - Harga minyak dunia turun sekira USD1 per barel pada perdagangan Kamis (9/7/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor khawatir akan ada lagi lockdown imbas lonjakan penyebaran virus Corona di AS yang akan menurunkan konsumsi bahan bakar.

Harga minyak mentah Brent turun 94 sen atau 2,2% ke USD42,35 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berjangka turun USD1,28 atau 3,1% ke USD39,62 per barel.

Amerika Serikat melaporkan lebih dari 60.000 kasus COVID-19 baru pada hari Rabu, menjadi peningkatan terbesar yang dilaporkan oleh suatu negara dalam satu hari. Kasus Coronavirus telah meningkat di 42 dari 50 negara bagian AS selama dua minggu terakhir. Gelombang baru telah mendorong negara-negara seperti California dan Texas untuk memberlakukan kembali beberapa pembatasan. Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Hal ini kemungkinan akan mengurangi pemulihan permintaan bahan bakar yang sedang berlanjut. Data dari Administrasi Informasi Energi AS menunjukkan stok bensin AS turun 4,8 juta barel pekan lalu, jauh lebih banyak dari yang diperkirakan para analis, karena permintaan mencapai level tertinggi sejak 20 Maret.

Namun, harga minyak berjangka bertahan di sekitar USD40 per barel dan beberapa analis memperkirakan harga akan bertahan di angka tersebut sampai menjelang pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 15 Juli. (rzy)

