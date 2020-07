NEW YORK - Harga minyak dunia mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu (8/7/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan konsumsi minyak bensin AS menunjukan tanda-tanda pemulihan, tetapi kenaikan harga dibatasi oleh meningkatnya persediaan minyak mentah dan peningkatan infeksi coronavirus.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (9/7/2020), minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 21 sen menjadi USD43,29 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 28 sen menjadi USD40,90 per barel.

 Baca juga: 'Cerai' dengan Aramco, Pertamina Digoda 2 Investor Garap Kilang Cilacap

Kedua harga minyak tersebut masih on the track mengabaikan berita bahwa anggota OPEC Libya menambah pasokan global dengan membuka kembali terminal minyak untuk ekspor. Persediaan bensin AS turun 4,8 juta barel karena permintaan naik menjadi 8,8 juta barel per hari, tertinggi sejak 20 Maret, menurut data dari Administrasi Informasi Energi yang dirilis Rabu.

Pemanfaatan kilang meningkat 2% tetapi masih melayang sekitar 17% lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

 Baca juga: Alasan Saudi Aramco Mundur dari Proyek Kilang Cilacap

"Sementara penarikan besar pada bensin di musim panas adalah sehat, AS sangat dekat dengan rekor waktu tertinggi dalam minyak mentah dan penyimpanan destilasi, yang tidak sehat," kata Bob Yawger, direktur masa depan energi di Mizuho.

Lonjakan terbaru dalam kasus virus korona AS, dengan total AS di atas 3 juta, telah mengurangi harapan untuk pemulihan cepat dalam permintaan minyak yang telah dipalu oleh kuncian global untuk mencegah penyebaran virus.

Para menteri utama di OPEC +, yang meliputi OPEC, Rusia dan produsen lainnya, dijadwalkan mengadakan pembicaraan minggu depan tentang kesepakatan mereka mengenai pengurangan produksi yang akan berlangsung hingga akhir Juli dan kemudian mulai meruncing.

(rzy)