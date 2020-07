JAKARTA - Harga minyak dunia mengalami penurunan pada perdagangan kemarin. Harga minyak dibebani peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus kehilangan 45 sen menjadi USD40,10 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman September turun 52 sen menjadi USD42,72 per barel di London ICE Futures Bertukar, dilansir dari Xinhua, Selasa (14/7/2020).

Dalam laporan bulanan yang dipantau ketat, Badan Energi Internasional (IEA) menekankan risiko penurunan permintaan minyak yang ditimbulkan oleh tingginya jumlah kasus covid-19 baru.

"Pertumbuhan yang kuat dari kasus Covid-19 baru yang telah melihat pengenaan kembali kuncian di beberapa daerah, termasuk Amerika Utara dan Amerika Latin, membuat bayangan atas prospek tersebut," kata IEA.

Sementara itu, laporan bulanan berisi beberapa aspek yang menggembirakan karena badan tersebut merevisi perkiraan permintaan 2020 menjadi 92,1 juta barel per hari, mengutip penurunan yang lebih kecil dari perkiraan pada kuartal kedua. IEA mencatat bahwa "permintaan rebound kuat di China dan India pada Mei."

Untuk pekan yang berakhir Jumat, WTI turun 0,3%, sementara Brent membukukan kenaikan mingguan sebesar 1%.

