JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun sedikit pada perdagangan kemarin. Harga emas turun karena investor mengambil untung.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD0,7 atau 0,04% menjadi ditutup pada USD1.813,4 per ounce, dilansir dari Xinhua, Rabu (15/7/2020).

Meskipun investor yang mengambil keuntungan menekan harga logam mulia, emas terus diperdagangkan dalam kisaran sempit sebagai akibat dari hubungan yang tegang antara Amerika Serikat dan China, meningkatnya kasus covid-19 di Amerika Serikat.

Emas juga berada di bawah tekanan karena Departemen Tenaga Kerja AS merilis laporan yang menunjukkan indeks harga konsumen naik 0,6% pada Juni. Analis pasar mencatat ini adalah kenaikan terbesar sejak Agustus 2012 dan kemungkinan karena pembukaan kembali bisnis, dan kenaikan harga bensin dan makanan.

Jatuhnya emas sedikit dibatasi karena Indeks Dolar AS jatuh dan indeks pasar saham di seluruh dunia diperdagangkan lebih rendah pada hari Selasa. Adapun harga logam mulia lainnya, Perak untuk pengiriman September turun 25,8 sen atau 1,3% menjadi USD19,53 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD26,2 atau 3,04% menjadi USD836,8 per ounce.

