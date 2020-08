JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kedua pun membahas seputar hobi hingga cerita awalnya Sri Mulyani yang tidak tahu siapa itu Susi Pudjiastuti.

Susi yang kini tak lagi menjadi di jajaran menteri kabinet Presiden Jokowi, mulai beralih ke profesi sebagai host sebuah acara di stasiun televisi. Dalam acara tersebutlah, Susi berbincang dengan sahabat lamanya Sri Mulyani.

Okezone pun merangkum fakta-fakta keseruan pertemua Susi dengan Sri Mulyani, Minggu (16/8/2020):

1. Pertemuan Virtual Susi dan Sri Mulyani

Sri Mulyani pun senang atas reuni dan temu kangen singkat yang sangat menghibur dengan mantan kolega di jajaran menteri Kabinet Kerja.

Pada acara tersebut, hubungan antara Sri Mulyani dengan Susi Pudjiastuti terlihat sangat hangat. Hal tersebut terbukti dengan kedekatan antara keduanya yang masih aktif terhubung melalui aplikasi jejaring sosial Whatsapp (WA) dan candaan yang dilontarkan satu sama lain.

"Cantik dan fresh, bilangnya di WA stres katanya. Don't look like you over," puji Susi.

2. Susi Jadi Host Bersama Komika Kiky Saputri

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menjadi seorang host acara di salah satu stasiun Tv nasional. Dirinya didampingi Komika Kiky Saputri.

3. Sri Mulyani Tidak Kenal Susi Pudjiastuti

Sri Mulyani pun merespons dengan mengaku bahwa pada awalnya tidak mengenal siapa Susi? Dirinya hanya mengetahui tentang Menteri Kelautan dan Perikanan yang memiliki tato di kaki dan merokok.

"Bu Susi itu ya, out of nowhere, datang ke Washington DC. Waktu itu aku tidak kenal yang namanya Ibu Susi. Aku kenal sih, ada Menteri Kelautan yang kakinya bertato dan merokok," pungkas Sri Mulyani.

4. Canda Susi dan Sri Mulyani Pada akhir acara, Sri Mulyani pun diberikan beberapa pertanyaan singkat yang harus dipilih salah satu dalam sesi Rapid Question. Susi menanyakan apa yang dipilih Sri Mulyani antara dosen atau tetap menjadi pejabat negara? "Dosen," kata Sri Mulyani. Kemudian, lanjut Susi, pilih menyanyi atau melukis? "Nyanyi dulu," tutur Sri Mulyani. Lalu pilih mengatasi krisis atau mengatasi cucu menangis? kata Susi Pudjiastuti. "Mengatasi krisis untuk supaya Susi tidak menangis," ujarnya. Pertanyaan terakhir, yang dibacakan Kiky adalah pilih ditelepon Pak Jokowi atau Bu Susi? "Bu Susi itu lebih susah karena soalnya dia bawa masalah," tutup Sri Mulyani. 5. Susi dan Sri Mulyani Punya Hobi yang Sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemua dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara virtual. Dalam acara tersebut, terungkap bahwa kedua menteri di Kabinet Kerja ini memiliki hobi yang saja. "Saya dan Bu Susi ini punya beberapa hobi yang sama. Kami sama-sama suka musik dan menyanyi untuk melepas penat. Kami sama-sama pecinta baju batik. Serta kami sama-sama suka dan bangga mengkonsumsi produk asli Indonesia, khususnya produk UMKM," kata Sri Mulyani.

