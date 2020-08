NEW YORK - Harga minyak dunia sedikit berubah pada perdagangan Rabu (19/8/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan kekhawatiran tetap atas permintaan bahan bakar AS yang lemah.

Melansir CNBC, Jakarta, Kamis (20/8/2020), Minyak mentah berjangka Brent turun 13 sen menjadi USD45,33 per barel, tetapi masih tidak jauh dari level tertinggi lima bulan di atas USD46 per barel yang dicapai pada awal Agustus. Minyak mentah West Texas Intermediate ditutup 4 sen lebih tinggi pada USD42,93 per barel.

Pasokan minyak mentah AS turun 1,6 juta barel pekan lalu. Sementara permintaan bahan bakar turun 14% dari periode tahun lalu selama empat pekan terakhir, menurut data Administrasi Informasi Energi.

“Penurunan permintaan bensin dari minggu ke minggu menjadi perhatian. Itu masih menunjukkan kelemahan, "kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group di Chicago. "Satu-satunya hal yang menahan kami adalah permintaan," katanya.

OPEC + memulai pertemuan pada Rabu untuk meninjau tingkat kepatuhan dengan kesepakatan itu, yang bertujuan untuk mendukung harga.

Sumber OPEC + mengatakan kelompok itu tidak mungkin mengubah kebijakan produksinya pada Rabu, yang saat ini menyerukan pengurangan produksi sebesar 7,7 juta barel per hari (bph) versus rekor tertinggi 9,7 juta barel per hari hingga bulan ini.

