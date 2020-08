JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan kemarin. Harga emas turun karena para pedagang mencerna risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dirilis setelah pasar tutup.

Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun USD23,8 atau 1,21% menjadi ditutup pada USD1.946,5 per ounce, dilansir dari Xinhua, Jumat (21/8/2020).

Risalah rapat FOMC Federal Reserve menunjukkan kondisi pasar yang sedikit membaik. Namun, risalah mencatat bahwa pandemi COVID-19 terus memiliki "efek substansial pada aktivitas ekonomi," tanda yang mengkhawatirkan bagi investor.

Angka ekonomi negatif yang dirilis menawarkan beberapa dukungan untuk emas. Laporan klaim pengangguran mingguan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan klaim pengangguran meningkat menjadi 1,11 juta dalam pekan yang berakhir 15 Agustus, lebih buruk dari yang diharapkan. Federal Reserve Bank of Philadelphia merilis laporan yang menunjukkan indeks manufaktur turun 7 poin menjadi 17,2 pada Agustus.

Adapun harga logam lainnya, Perak untuk pengiriman September turun 19,3 sen atau 0,71% menjadi ditutup pada USD27,147 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD29,4 atau 3,07% menjadi ditutup pada USD926,9 per ounce. (kmj)

