NEW YORK - Harga minyak sedikit berubah pada hari Jumat (11/9/2020) waktu setempat. Tetapi membukukan kerugian mingguan kedua berturut-turut karena stok naik di seluruh dunia dan permintaan bahan bakar berjuang untuk pulih ke level sebelum virus korona.

Baik minyak mentah Brent dan AS kehilangan sekitar 6% pada minggu ini setelah serangkaian sinyal yang menunjukkan pasar masih memiliki banyak pasokan. Arab Saudi dan Kuwait memangkas harga jual resmi ke Asia, stok AS naik dan pedagang memesan kapal untuk penyimpanan.

Melansir British Asia, Jakarta, Sabtu (12/9/2020), minyak Brent mengakhiri sesinya dengan turun 23 sen atau 0,6% pada USD39,83 per barel. Sementara minyak mentah AS ditutup naik 3 sen menjadi USD37,33 per barel.

Infeksi virus corona berkembang di beberapa negara, dipimpin oleh India, di mana kementerian kesehatan melaporkan rekor lonjakan harian 96.551 kasus baru pada hari Jumat. Hal ini menjadikan total resmi ke 4,5 juta.

Pasar saham AS berakhir lebih rendah untuk minggu kedua setelah beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan pemulihan yang lama dan sulit dari pandemi.

"Pasar keuangan terus mengatur suasana, termasuk di pasar minyak ... kekhawatiran tentang kelebihan pasokan telah menambah perasaan ketidakpastian secara umum," kata analis Commerzbank dalam sebuah catatan.

Pedagang mulai memesan kapal tanker lagi untuk menyimpan minyak mentah dan solar. Sinyal lain dari kelebihan pasokan di tengah pemulihan ekonomi yang terhenti karena pandemi COVID-19 berlanjut.

Komite pemantau pasar Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, atau OPEC +, akan bertemu pada 17 September untuk mempertimbangkan cara menangani kelebihan pasokan di seluruh dunia. Kelompok tersebut mengurangi produksi di musim semi untuk memungkinkan persediaan habis.

(rzy)