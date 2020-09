JAKARTA - Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition (TEI-VE) yang akan diselenggarakan mulai 10 hingga 16 November 2020. Dengan mengusung tema Sustainable Trade the Digital Era, diharapkan kegiatan ini dapat mendongkrak perdagangan Indonesia di tengah pandemi.

"Situasi saat ini pandemi covid-19 kita tidak boleh berhenti. Kita harus maju terus. Dengan trade Expo Indonesia virtual exhibition, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ekspor kita,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam Peluncuran Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition 2020, secara virtual, Senin (21/9/2020)

Agus juga menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya menyelenggarakan TEI-VE saja, namun Kemendag juga mengadakan bussines to bussines matching, misalnya ada trade and tourism Investment forum, one on one business matching, business forum and counseling, promosi dan pelayanan informasi dilakukan secara virtual yang selama ini dilakukan secara offline beralih menjadi online.

“Intinya dalam kegiatan ini kita harap para buyer potensial atau investor dapat melihat bagaimana para produsen maupun seller ini bisa menjual produknya," Jelasnya.

Virtual exhibition ini terdiri dari lima sektor diantaranya jasa, produk, manufacturing, furniture, produk kerajinan, makanan dan minuman serta fashion dan aksesoris. Kegiatan trade expo Indonesia dengan virtual exhibition ini diadakan pada 10 sampai 16 November dengan konsep tampilan gambar 3D (tiga dimensi).

