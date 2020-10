JAKARTA - Ruangan dengan warna tertentu mampu menciptakan suasana hati tertentu. Sebaliknya, jika penataan warna tidak tepat justru akan membuat penghuni merasa tertekan, jenuh, hingga menurunkan semangat kerja.

Oleh sebab itu, kehati-hatian sangat diperlukan dalam hal memilih warna cat dinding. Secara mudah, untuk menentukan tema warna, dapat memilih warna interior bangunan sebagai dasar yang mendominasi.

Adapun berikut ini sejumlah tips memilih warna seperti dilansir dari buku 24 Desain 3in1 Ruang Multifungsi oleh Hendi Anwar, Tri Wahyu Handayani, Hani Handayani, Panji Aryacitra B., Jakarta, Jumat (15/10/2020).

Pertama, secara psikologis warna-warna seperti merah, jingga, dan kuning dapat membangkitkan selera makan. Lalu kedua, "colour will come to your rescue," tutur Architect Le Corbusier.

Ketiga, ruangan kerja dapat menjadi lebih berenergi dengan bantuan warna. Kemudian keempat, cobalah untuk menggabungkan warna gelap dengan warna terang, tekstur kasar dengan tekstur halus.

Atau pun material bersifat dingin dengan yang bersifat hangat. Terakhir keempat, bila akan memadu padankan tiga warna dalam satu ruangan, sebaiknya pilihlah satu warna dengan tingkat kontras yang berbeda.

Sebab, ruangan dengan warna tertentu dapat membuat rileks, menenangkan, meningkatkan efektivitas kerja, dan sebagainya.

