NEW YORK - Harga minyak bergerak stabil cenderung melemah pada perdagangan Senin (19/10/2020) waktu setempat. Harga minyak dibebankan akan lonjakan kasus virus Corona secara global serta rencana Libya untuk meningkatkan produksi.

Analis juga fokus pada pertemuan komite pemantauan menteri OPEC+ pada hari Senin. Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan komite merekomendasikan untuk tetap berpegang pada kesepakatan global grup untuk mengurangi produksi minyak.

Melansir CNBC.com, Jakarta, Selasa (20/10/2020), minyak mentah berjangka Brent turun 22 sen menjadi USD42,71 per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup 5 sen, atau 0,1%, lebih rendah pada USD40,83 per barel.

Arab Saudi, anggota terbesar Organisasi Negara Pengekspor Minyak, mengatakan tidak ada yang meragukan komitmen kelompok tersebut untuk memberikan dukungan. Sementara tiga sumber dari negara-negara produsen mengatakan peningkatan produksi yang direncanakan dari Januari dapat dibatalkan jika perlu.

OPEC +, kelompok OPEC dan sekutunya termasuk Rusia, membatasi produksi minyak sebesar 7,7 juta barel per hari (bph), turun dari pemotongan sebesar 9,7 juta barel per hari, dan akan mengurangi pemotongan sebesar 2 juta barel per hari lagi pada Januari.

“Grup ini telah menunjukkan, terutama di tahun ini, bahwa mereka memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah bila diperlukan. Kami tidak akan mengelak dari tanggung jawab kami dalam hal ini, "kata Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman.

Membebani pasar, Libya telah secara signifikan meningkatkan produksinya setelah pelonggaran blokade oleh pasukan timur pada bulan September. Ladang minyak Abu Attifel 70.000 bpd diharapkan untuk memulai kembali pada 24 Oktober setelah ditutup selama berbulan-bulan, kata dua insinyur.

Sementara itu, kasus virus korona di seluruh dunia melampaui 40 juta pada hari Senin. Banyak pemerintah Eropa yang memperketat penguncian untuk mengekang penyebaran virus, memperbaharui kekhawatiran tentang permintaan minyak.

"Batasan ketat terbaru ini pasti akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak pemulihan permintaan bahan bakar," kata Stephen Brennock dari pialang minyak PVM.

Harapan untuk paket stimulus AS yang baru memberikan beberapa dukungan pada harga karena Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan pada hari Minggu bahwa dia optimis bahwa undang-undang tentang paket bantuan yang luas dapat didorong sebelum pemilihan.

Bank of America memproyeksikan Brent dan WTI masing-masing akan rata-rata USD44 dan USD40 per barel pada tahun 2020, dan USD50 dan USD47 per barel pada tahun 2021.

Sementara itu, hiruk pikuk pembelian minyak China awal tahun ini diperkirakan akan melambat pada kuartal keempat. Pabrik penyulingan China memperlambat laju pemrosesan mereka pada bulan September.

(rzy)