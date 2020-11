JAKARTA - Elek Yo Band, sebuah band yang personelnya para Menteri Kabinet Presiden Jokowi di masa pandemi ini sama sekali tidak manggung. Wajar saja, para menteri sibuk menangangi pandemi Corona.

Di sisi lain, absennya Elek Yo Band dari panggung musik lantaran terdapat dua personel yang tidak lagi menjabat dalam Kabinet Presiden Jokowi, yakni Hanif Dhakiri mantan Menteri Tenaga Kerja dan Triawan Munaf mantan Kepala Bekraf. Namun, alasan ini masih belum dipastikan lebih lanjut.

Yang jelas, kondisi ini tidak mematahkan semangat Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai vokalis Elek Yo Band untuk tetap berkarya. Sri Mulyani nge-jam didampingi Paksu alias Pak Suami, Tonny Sumartono, menyanyikan lagu 'If We Hold On Together' yang dipopulerkan oleh Diana Ross.

Sri Mulyani mempersembahkan sebuah lagu kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) 2020.

Lagu tersebut diharapkan memberikan semangat dan harapan untuk semua jajaran Kemenkeu.

"Saya nyanyikan lagu 'If we hold on together ini untuk seluruh jajaran Kementerian Keuangan sebagai ungkapan rasa terima kasih serta untuk mengajak bersama-sama berjuang dan bergandeng tangan, saling menjaga, saling menyemangati dalam menjalankan tugas dan terus merawat janji kita kepada Republik, untuk bekerja menjadi penjaga keuangan negara," tulis Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip Selasa (3/11/2020).

Sri Mulyani mengatakan, rasa lelah, bosan, kesal, rindu jauh dari keluarga, tentu muncul di tengah tugas dan harus bisa dikelola. Fokus tetap sama, bagaimana membuat Indonesia bisa keluar dari krisis ini dan menjadi bangsa yang lebih baik serta lebih kuat.

Oleh karena itu, dalam Hari Oeang Republik indonesia (HORI) dan dengan keterbatasan di tengah pandemi, dirinya harap seluruh jajarannya tetap kreatif mengemas momen spesial kebersamaan keluarga besar Kemenkeu.⁣

