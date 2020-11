JAKARTA - Investor kini menanti hasil Pilpres Amerika Serikat (AS). Apakah capres petahanan Donald Trump dari Partai Demokrat yang menang atau capres Joe Biden dari Partai Demokrat.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dari sisi kebijakan manufaktur, baik Biden maupun Trump akan cenderung menerapkan kebijakan yang inward-looking, meskipun dengan derajat yang berbeda.

Hal ini tercermin dari beberapa slogan mereka, seperti “American First” dari sisi Trump, sementara dari sisi Biden, “Made in All of America”, yang keduanya menekankan tentang prioritas pemerintah AS terhadap manufaktur domestik.

"Kesamaan keduanya juga terlihat dari sentimen yang disajikan terkait invasi produk dari Tiongkok. Keduanya menganggap bahwa produk dari Tiongkok mengganggu aktivitas manufaktur di AS. Khusus Biden, akan cenderung menekan Tiongkok melalui protokol multilateral, dan tidak menekankan pada kebijakan tariff, meskipun tidak disebutkan pula bahwa ia akan menunda kebijakan tarif AS," kata Josua saat dihubungi.

