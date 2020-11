JAKARTA - Harga minyak mentah naik sekitar 1% lebih tinggi pada perdagangan Jumat (20/11/2020) waktu setempat. Kenaikan tersebut membuat harga minyak naik 3 minggu berturut-turut.

Kenaikan tersebut didukung oleh uji coba vaksin Covid-19 yang berhasil. Sementara lockdown kembali terjadi di beberapa negara untuk membatasi penyebaran virus corona membatasi keuntungan.

Baca juga: Harga Minyak Tergelincir, Investor Khawatir Akan Prospek Permintaan

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (21/11/2020), minyak mentah Brent berjangka naik 76 sen, atau 1,7% menjadi menetap di USD44,96 per barel. Kontrak minyak mentah US West Texas Intermediate (WTI) Januari yang lebih aktif naik 52 sen atau 1,2% menjadi $ 42,42 per barel. Kontrak WTI untuk Desember naik 41 sen atau 1%, menjadi USD42,15 per barel.

Kedua benchmark naik sekitar 5% minggu ini.

Prospek vaksin Covid-19 yang efektif telah mendukung pasar minyak minggu ini. Pfizer Inc mengatakan akan mengajukan permohonan kepada regulator kesehatan AS pada hari Jumat untuk otoritisasi penggunaan darurat vaksinnya, aplikasi pertama dalam langkah besar untuk memberikan perlindungan terhadap virus corona baru.

Baca juga: Harga Minyak Naik 1% saat Ada Harapan OPEC+ Tunda Peningkatan Produksi

“Terlepas dari kenyataan bahwa pada kenyataannya perlu waktu untuk melaksanakan kampanye vaksin global, saat permintaan minyak akan menurun, berita positif setiap hari tentang pengiriman vaksin," kata Bjornar Tonhaugen, kepala pasar minyak Rystad Energy.

Juga meningkatkan sentimen adalah harapan bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia dan produsen lain akan menjaga produksi minyak mentah. Grup yang dikenal sebagai OPEC + itu diperkirakan akan menunda peningkatan produksi yang direncanakan.

OPEC +, yang bertemu pada 30 November dan 1 Desember, sedang mencari opsi untuk menunda setidaknya tiga bulan dimulai Januari pengurangan penurunan 7,7 juta barel per hari (bph) mereka sekitar 2 juta barel per hari.

"Asumsi pengalihan pemotongan saat ini oleh OPEC + ke Q1 2021 mungkin di harga hari ini USD44 per barel," kata bank Nordik SEB. Namun, perusahaan minyak Rusia ada peluang kecil berencana untuk memompa lebih banyak minyak mentah tahun ini meskipun ada kesepakatan produksi karena mereka memiliki sedikit kelonggaran dalam mengelola produksi ladang minyak baru, kata sebuah kelompok yang mewakili produsen tersebut. Harga minyak mendapat beberapa dukungan dari tanda-tanda pergerakan pada kesepakatan stimulus di Washington setelah Pemimpin Mayoritas Republik Senat AS Mitch McConnell setuju untuk melanjutkan diskusi tentang memberikan lebih banyak bantuan COVID-19 ketika kasus melonjak di seluruh Amerika Serikat. Kekhawatiran kelebihan pasokan, bagaimanapun, terus membebani karena Libya telah meningkatkan produksi ke tingkat pra-blokade 1,25 juta barel per hari.