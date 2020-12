JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp14.090-an per USD.

Baca Juga: Rupiah Dibuka Lesu ke Rp14.134/USD

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (10/12/2020) pada pukul 09.08 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 13.5 poin atau 0,10% ke level Rp14.096 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.095 hingga Rp14.096 per USD.

Baca Juga: Rupiah Melemah Tipis ke Rp14.110/USD

Sedangkan, yahoofinance mencatat Rupiah berada di level Rp14.161 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.161-Rp14.161 per USD.

Pagi ini, Indeks Dolar AS menguat empat hari berturut-turut pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Bursa saham AS menguat saat momentum penjualan mereda dengan saham-saham AS di bawah tekanan.

Dalam perdagangan sore, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,1% menjadi 91,027. Indeks dolar mencapai terendah April 2018 di 90,47, dilansir Antara, Kamis (10/12/2020). Dolar mencapai tertinggi sesi terhadap yen Jepang dan franc Swiss. "Nasdaq jatuh 2% dan setiap kali Anda melihat warna merah di layar Anda, itu adalah alasan lain untuk membeli dolar," kata Kepala Strategi Valas di Exchange Bank of Canada Erik Bregar di Toronto.