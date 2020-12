JAKARTA - Warna monokrom berasal dari kata mono dan chrome dalam bahasa Inggris. Mono berarti satu, sedangkan chrome berarti warna. Jika digabungkan keduanya, maka menjadi monokrom atau monokrom yang berarti sebuah warna yang dibentuk oleh satu rona saja.

Cat warna monokrom tidak pernah lekang oleh waktu. Cocok diterapkan pada gaya hunian apa pun. Warna monokrom juga dapat memberikan kesan ruangan yang trendi dan berenergi.

Warna monokrom lebih sering digunakan pada rumah minimalis. Kebanyakan orang mengetahui warna monokrom hanya hitam dan putih saja. Namun kenyataannya tidak, seperti dilansir dari Real Simple Kamis (17/12/2020) ada beberapa palet warna monokrom yang cocok untuk dijadikan warna cat pada hunian.

Moody Blues

Tampil berani dan dramatis dengan nuansa biru. Warna biru membantu membangun perasaan tenang. Menciptakan ruangan yang dingin dan sejuk.

Dari palet monokrom biru, padukan dua warna biru yang lebih gelap untuk tampilan yang mencolok. Bisa juga diseimbangkan dengan semburat warna yang lebih terang untuk ruangan yang lebih cerah.

Forever Pink

Merah muda merupakan warna yang favorit semua orang, terlebih perempuan. Warna merah muda dengan ungu cerah pada ruangan bisa menambah daya fokus penghuninya.

Untuk menciptakan ruangan yang feminim, padukan warna merah mudah pekat dan yang sedikit cerah. Tambahkan hiasan pada dinding, bingkai foto, lukisan bernuansa serupa dengan campuran warna putih.

Sunny Yellows

Nuansa kuning dapat membantu mencerahkan ruangan. Bahkan bisa membuat penghuninya lebih bahagia.

Seimbangkan warna kuning klasik dengan warna yang lebih soft. Gunakan warna ini pada trim atau langit-langit. Tampilan monokrom kuning bisa memberi kesan ruangan yang nyaman.

All Black, All the Time

Warna hitam tidak akan pernah mati. Akan selalu menjadi pilihan warna untuk interior rumah terlebih sang penghuni menyukai gaya minimalis.

Padukan warna hitam untuk menciptakan kesan elegan. Tambahkan furniture berwarna abu-abu dan putih untuk tampilan ruangan yang benar-benar monokromatik dan modern.

Shades of Grey

Abu-abu adalah warna favorit cat rumah. Memberikan kesan tenang dan trendi. Palet warna ini memiliki warna abu-abu yang berkombinasi satu sama lain untuk menciptakan ruang monokrom yang tidak membosankan.

Kombinasikan abu-abu dan krem untuk menciptakan kesan modern. Warna monokrom abu-abu cocok untuk ruang keluarga, dan kamar tidur.