JAKARTA - Hari gajian selalu menjadi hari yang paling mengasyikkan karena kerja keras selama satu bulan terbayarkan. Di masa pandemik seperti sekarang ini, sikap bijak saat berbelanja adalah langkah terbaik: barang bagus, harga terjangkau, kualitas pun terjamin. Seperti moto The F Thing yang baru yaitu Original&Trusted, The F Thing menawarkan promo terbaik, Thank God It’s Payday!

Promo spesial yang berlangsung mulai tanggal 25 Januari - 5 Februari 2021 ini adalah solusi terbaik bagi pelanggan untuk mendapatkan beragam fashion item yang original dan terpercaya dengan harga paling manguntungkan. Selama promo Thank God it’s Payday!, kamu bisa menghemat dengan potongan harga sampai dengan 87% dan juga tambahan potongan senilai Rp30.000.

Cukup dengan memasukan kode voucher PAYDAY15 untuk potongan Rp15.000 dengan minimal pembelian Rp200.000, atau kode voucher PAYDAY30 untuk potongan Rp30.000 dengan minimal pembelian Rp350.000 untuk belanja barang-barang fashion, beauty atau grooming yang diinginkan.

Beberapa brand yang bisa ditemukan di dalam promo ini termasuk Bellezza, Adidas, Noir Sur Blanc, ElsheSkin, Felicite, CDE, House of Cuff, Rave Habbit, Navara dan Harden di dalam berbagai macam kategori dari fashion, beauty sampai aksesoris.

Untuk beberapa produk dari brand Adidas yang dijual dengan potongan harga termasuk sepatu Adidas Duramo 9 dengan diskon 30%, Adidas GameCourt M dengan diskon 34%, tas Adidas Linear Classic Backpack dengan diskon 40%, dan juga ada tas Adidas Lin Duffle untuk wanita juga dengan diskon 30%.

Bicara soal promo belanja, setiap bulannya The F Thing mengadakan banyak promo belanja besar-besaran. Langsung kunjungi website The F Thing dan juga unduh aplikasi untuk menyerbu promo Thank God it’s Payday! yang resmi digelar sampai awal Februari.

Untuk diketahui, The F Thing merupakan perusahaan fashion/lifestyle e-commerce dan platform media digital pertama di Indonesia dari MNC Group. The F Thing menjunjung tagline fashion fusion forward. Dengan fashion sebagai intisarinya, dedikasi The F Thing tak hanya memfokuskan ke progress dari tren fashion terkini, namun juga ke creative visual dan berita editorial dan menjadi medium menggabungkan fashion dan lifestyle industry.

(kmj)