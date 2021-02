JAKARTA - Insentif pajak bagi industri otomotif berupa stimulus pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas pembelian mobil baru mulai Maret 2021.

"Hal ini dilakukan karena Pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan local purchase kendaraan bermotor di atas 70%," papar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (11/2/2021).

Insentif tersebut hanya berlaku untuk kendaraan penumpang dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc. Pemberian insentif berlangsung selama sembilan bulan yang akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.

Dalam tiga bulan pertama (Maret-Mei), insentif PPnBM mencapai 100%, kemudian tahap kedua (Juni-Agustus) pengurangan 50% dan ketiga (September-November) pengurangan 25%.

Kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif yaitu mobil berkapasitas mesin kurang dari 1.500 cc untuk kategori sedan dan mobil penumpang 4x2. Oleh karena itu, harga mobil penumpang kurang dari 1.500 cc diperkirakan mengalami penurunan harga puluhan juta rupiah.

Berikut sejumlah harga mobil baru dengan pembebasan pajak PPnBM:

- New Avanza 1.3 E STD yang saat ini dijual dengan harga Rp200,2 juta on the road (OTR) DKI Jakarta, tanpa PPnBM bisa turun hingga Rp180,1 juta.

- New Agya 1.2 G STD M/T dengan harga Rp148,1 juta OTR DKI Jakarta, tanpa PPnBM bisa turun hingga Rp133,2 juta.

- Honda Brio Satya S terbaru dengan harga Rp151,1 juta OTR DKI Jakarta, tanpa PPnBM bisa turun hingga Rp135 juta.

- Daihatsu Sigra 1.0 D MT dengan harga Rp120,6 juta OTR DKI Jakarta, tanpa PPnBM bisa turun hingga Rp108,5 juta.