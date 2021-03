JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada lima program pelatihan yang paling diminati oleh 5,6 juta peserta program kartu prakerja.

“Tadi saya bertanya kepada Bu Deni Direktur Eksekutif, apa sih yang paling diminati? Apa yang paling diminati? Pelatihan apa yang paling di senangi?” kata Jokowi dalam kepada Penerima Kartu Prakerja Tahun 2020-2021 secara virtual, Rabu (17/3/2021).

Pelatihan yang paling diminati adalah pemasaran online. Pemasaran online menjadi lima besar pelatihan yang diminati peserta Kartu Prakerja.

"Ini memang harus sekarang ini. ini memang banyak dibutuhkan. Pemasaran online yang pertama banyak sekali peminatnya. Dan memang pasar menghendaki itu. Kantor-kantor, perbankan, industri, semuanya menghendaki itu. Yang pengen jadi wirausaha menghendaki itu. Karena memang zamannya adalah zaman digital,” kata Jokowi.

Kedua, food and beverage. “Dan yang kedua food and beverage. Urusan makanan dan minuman ini juga yang paling laku. Ini juga yang ke depan yang banyak menjanjikan baik untuk wirausaha maupun untuk bekerja. Karena ke depan ini yang paling apa, paling menjanjikan itu urusan pangan, yang kedua urusan energi. Nah ini masuk ke urusan pangan, food and beverage. Urusan makanan, urusan minuman itu yang juga banyak peminatnya,” ungkap Jokowi.

Ketiga, kata Jokowi adalah Teknologi Informasi (IT). “Yang ketiga yang berkaitan dengan IT. Mungkin lebih khususnya lagi yaitu program web. Paling banyak disenangi yang nomor tiga,” katanya.

Keempat yakni urusan perkantoran yang juga banyak dibutuhkan di dunia kerja, urusan perkantoran. "Pelatihan yang berkaitan dengan urusan perkantoran. Banyak peminatnya karena memang pasar, industri, kantor-kantor memerlukan pelatihan ini,” kata Jokowi. Kemudian, kata Jokowi, yang kelima yang berkaitan dengan kewirausahaan, entrepreneurship. “Karena banyak sekarang anak muda kita yang mulai ingin masuk ke dunia usaha. Saya kira pelatihan-pelatihan seperti ini yang sangat diperlukan.” Bahkan, dalam kesempatan itu Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya menjadi pengusaha juga dari nol dimulai dengan ikut pelatihan. “Saya usaha dulu dari nol juga dimulai dari ikut pelatihan. Dulu seminggu tapi, tapi kan sekarang zamannya zaman digital seperti ini bapak ibu bisa belajar online itu bisa lebih mempercepat.” katanya.