JAKARTA - Viral harga BBM naik mulai hari ini beredar di pesan WhatsApp. Pesan itu memuat foto yang menampilkan berita di salah satu koran dengan judul Harga BBM Naik Mulai Hari Ini.

Namun, berita tersebut bukan menunjukkan kenaikan harga BBM hari ini. Melainkan kenaikan harga BBM pada Jumat 7 Januari 1983.

Kenaikan harga BBM diumumkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi Subroto kala itu. Kenaikan itu mulai berlaku pada 7 Januari 1983 pukul 00.00.

Keputusan itu telah diambil pemerintah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1983.

Pemerintah berharap kenaikan harga BBM dapat dimengerti oleh masyarakat.

"Kenaikan harga BBM itu merupakan satu-satunya jalan yang dapat dipertanggunjawabkan demi kelanjutan pembangunan untguk meneruskan usaha kita memperbaiki kesejahteraan dan kemajuan bersama," kata Subroto dikutip Okezone, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Berikut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 7 Januari 1983:

Avigas Rp300 per liter

Avtur Rp300 per liter

Bensin super Rp400 per liter

Bensiun premium Rp320 per liter

Minyak tanah Rp100 per liter

Minyak solar Rp145 per liter

Minyak diesel Rp125 per liter

Minyak bahan bakar Rp125 per liter

Jika melihat kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp300 per liter pada tahun 1983 dan kini menjadi Rp6.450 per liter, maka kenaikan harga BBM jenis ini mencapai Rp6.150 per liter di tahun 2021.

 

Sekadar catatan, harga Premium sebelumnya juga telah mengalami naik turun seiring dengan pergerakan harga global. Berikut seperti dirangkum Okezone. Era Soeharto Tahun 1980 harga BBM mulai Rp150 Tahun 1991 harga BBM Rp550 Tahun 1993 harga BBM Rp700 Tahun 1998 harga BBM Rp1.200 Era BJ Habibie Tahun 1998 harga BBM mulai Rp1.200 Tahun 1998 harga BBM turun menjadi Rp1.000 Era Abdurahman Wahid Tahun 1998 harga BBM mulai Rp1.000 Tahun 1999 harga BBM Rp600 Tahun 2000 harga BBM Rp1.150 Tahun 2001 harga BBM Rp1.450 Era Megawati Tahun 2002 harga BBM mulai Rp1.550 Tahun 2003 harga BBM Rp1.810 Era Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2003 harga BBM mulai Rp1.810 Tahun 2005 Maret harga BBM Rp2.400 Tahun 2005 Maret harga BBM Rp4.500 Tahun 2008 Mei harga BBM Rp6.000 Tahun 2008 November harga BBM turun menjadi Rp5.500 Tahun 2008 Desember harga BBM turun menjadi Rp5.000 Tahun 2009 harga BBM turun menjadi Rp4.500 Tahun 2013 harga BBM Naik menjadi Rp6.500. Era Joko Widodo Tahun 2014 Tanggal 17 November Premium : Rp8.500 (naik) dan Solar : Rp7.500 (naik) Tahun 2015 Tanggal 1 Januari Premium : Rp 7.600 (turun) dan Solar jadi Rp 7.250 per liter (turun) Tanggal 17 Januari Premium : Rp6.600 (turun) dan Solar : Rp6.400 (turun). Tanggal 18 Februari Premium : Rp6.600 (tetap) dan Solar : Rp6.400 (tetap). Tanggal 1 Maret Premium : Rp6.800 (naik) dan Solar : Rp6.400 (tetap). Tanggal 28 Maret Premium : Rp7.300 (naik) dan Solar : Rp6.900 (naik). Tahun 2016 Tanggal 5 Januari Premium : Rp7.050 (turun) dan Solar : Rp5.950 (turun) Tanggal 1 April Premium Rp6.550 (turun) dan Solar Rp5.150 (turun)