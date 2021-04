JAKARTA - Pandemi Covid-19 sudah lebih dari setahun menghantam dunia. Virus itu membawa membawa perubahan besar di berbagai aspek peradaban manusia. Fenomena yang disebut World Economic Forum sebagai The Great Reset, yaitu keadaan global dimana kestabilan dijungkirbalikkan, arah pertumbuhan ditekan, dan dunia memasuki era new normal, kenormalan baru.

Di Indonesia penyebaran Covid-19 di seluruh provinsi membuat pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Indonesia masuk jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi di level negatif. Selain memukul sektor ekonomi dan beragam sektor lain, hal positif yang perlu disyukuri adalah pandemi mengembalikan semangat kegotongroyongan. Semua pihak bahu-membahu berkontribusi secara maksimal dalam pengendalian kasus, penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kestabilan keamanan.

Ulang tahun ke-6 iNews ada di saat pandemi. Sebagai wujud komitmen channel berita yang berperan aktif dalam usaha melawan Covid-19, kami isi ulang tahun dengan mengadakan iNews Maker Awards 2021. Temanya tak jauh dari pandemi, Outsmart The Pandemic: Fostering Innovation and Agility to Survive in Uncertainty.

iNews Maker Awards 2021 dianugerahkan kepada Kementerian dan Lembaga Negara yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif dan kolaboratif di masa pandemi Covid-19. Award juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi lainnya yang telah menunjukkan keberhasilan dalam langkah-langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis atau menunjukkan inisiatif inovasi tertentu pada suatu fungsi manajemen yang bersifat strategik, sehingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.

“Tentunya apresiasi kepada lembaga ataupun pihak-pihak yang memberikan kontribusi positif. Tapi juga memberikan contoh menunjukan kepada masyarakat bahwa pihak-pihak atau lembaga-lembaga kementerian ini perlu diberikan apresiasi, dan sebagai juga role model nantinya bagi yang lain,” ungkap Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

iNews Maker Awards 2021 juga menyematkan predikat The Best CEO kepada figur pemimpin perusahaan yang mampu menginspirasi, serta memimpin perubahan di perusahaan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan bahkan unggul dalam kondisi pandemi yang menekan.

Terakhir, iNews Maker Awards 2021 juga menganugerahkan newsmaker kepada figur di pemerintahan atau swasta yang dalam menjadi pusat pemberitaan dalam penanganan Covid-19 karena kinerja yang melampaui lingkup tugasnya. Siapa saja kementerian, lembaga, perusahaan yang memperoleh anugerah dengan 15 kategori iNews Maker Awards, saksikan Malam Puncak Ulang Tahun ke-6 iNews, Rabu 7 April 2021 pukul 21.00 – 22.30 WIB hanya di televisi berita milik MNC Group, iNews.