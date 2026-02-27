Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMKM Raup Cuan di Momentum Ramadhan, Ini Caranya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |17:27 WIB
UMKM Raup Cuan di Momentum Ramadhan, Ini Caranya
Pelaku UMKM dapat mengelola penjualan, stok, hingga laporan keuangan secara real-time. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
JAKARTA - Mendorong penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya dalam menghadapi momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Program ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi finansial guna mempermudah pengelolaan transaksi dan keuangan sekaligus membantu UMKM membangun produk yang memiliki nilai cerita, serta daya saing yang lebih kuat di pasar. 

Melalui aplikasi GoPay Merchant serta sistem kasir MOKA, pelaku UMKM dapat mengelola penjualan, stok, hingga laporan keuangan secara real-time, sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien selama momentum Ramadhan dan Lebaran.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin menyampaikan bahwa Ramadhan merupakan periode strategis bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja usaha. 

"Kami percaya Ramadhan adalah momen yang tepat bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan mengelola usaha dengan lebih efisien. Melalui edukasi ini, kami optimis UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang,” ujar Andy dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Sementara itu, Head of GoPay Merchants Haryanto Tanjo menambahkan, pihaknya melihat Ramadhan sebagai periode penting bagi para UMKM, dan kolaborasi GoPay, UMK PLN dan MOKA  yang diwujudkan dalam program Pintar Bareng.

"Diharapkan dapat membantu UMKM menangkap peluang yang ada untuk pengembangan usaha secara optimal," katanya.

 

