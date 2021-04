JAKARTA - Mempekerjakan seorang konsultan keuangan sama dengan mempekerjakan seorang kepala keuangan selama bertahun-tahun lamanya. Konsultan keuangan yang baik akan membantu berbagai masalah keuangan, baik mencari jalan keluar, atau bahkan mencegah masalah terjadi.

Menemukan orang atau perusahaan yang tepat mungkin membutuhkan waktu yang lama, tetapi investasi waktu akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Berikut adalah enam langkah untuk membantu menemukan konsultan keuangan terbaik, dilansir dari The Balance, Jumat (9/4/2021).

Pahami jenis konsultan keuangan

Beberapa konsultan keuangan menawarkan layanan perencanaan keuangan tetapi tidak menawarkan layanan manajemen investasi, ada juga mengelola investasi tetapi memberikan sedikit perencanaan keuangan, dan lain sebagainya.

Untuk itu, perlu mengetahui jenis-jenis layanan konsultasi keuangan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut ringkasan singkat dari tiga jenis utama layanan konsultan keuangan:

- Perencanaan keuangan berfokus pada semua aspek pengaturan keuangan seperti merancang tabungan atau asuransi.

- Layanan konsultasi investasi difokuskan pada keputusan manajemen investasi seperti investasi apa yang akan dimiliki, investasi terbaik dipilih hanya sebagai bagian dari proses perencanaan keuangan yang berkelanjutan.

- Perencanaan dana pensiun difokuskan pada bagaimana mengoordinasikan Jaminan Sosial, pajak, investasi, rencana pensiun, tanggal pensiun, dan lain-lain, sehingga semuanya selaras dengan tujuan dana pensiun yang akan dimiliki.

Cari konsultan dengan sertifikasi yang kredibel

Tidak semua sertifikasi sama. Beberapa organisasi membuat sertifikasi yang mudah diperoleh dengan biaya tertentu sehingga orang dapat memperoleh sertifikasi dengan mudah dan tampak seperti ahli. Carilah konsultan yang memiliki sertifikat terkemuka, seperti CFP (Certified Financial Planner) atau PFS (Personal Financial Specialist), atau konsultan investasi yang memiliki sertifikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Ketahui cara konsultan keuangan diberikan kompensasi

Ada banyak cara konsultan keuangan mengenakan biaya untuk layanan mereka, tetapi konsultan keuangan yang paling obyektif dan tidak bias adalah yang fee-only. Untuk menyewa konsultan keuangan terbaik, perlu mengetahui cara membayar mereka, seperti penentuan biaya berbasis aset, biaya per jam, dan lain-lain.

Pahami perbedaan antara konsultan fee-only dan konsultan non-fee-only. Konsultan non-fee-only mungkin dapat menerima jenis sogokan atau insentif lain dari perusahaan mereka berdasarkan pemenuhan tujuan atau sasaran penjualan.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan khusus Pertanyaan yang tepat dapat membantu menyingkirkan konsultan keuangan yang tidak berkomunikasi dengan baik. Menggunakan pertanyaan wawancara khusus dapat membantu menentukan bagaimana konsultan keuangan berkomunikasi, serta bidang keahlian mereka dan klien ideal mereka. Selain itu, selalu disarankan untuk meminta referensi seseorang. Namun karena peraturan privasi, banyak konsultan tidak dapat membagikan nama klien lain. Verifikasi sertifikasi dan riwayat keluhan/testimonial Untuk memastikan seseorang sah dan memiliki layanan yang baik sebelum mempekerjakan mereka, verifikasi sertifikasi konsultan dan riwayat keluhan dengan memeriksa catatan mereka dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga dan organisasi lain yang berkaitan dengan konsultasi keuangan. Namun, jika konsultan memiliki keluhan, itu tidak berarti harus dikeluarkan dalam daftar. Keluhan pelanggan tetap dalam catatan untuk waktu yang lama. Semakin lama seseorang berkecimpung dalam bisnis, semakin besar kemungkinan mereka memiliki setidaknya satu keluhan dalam catatan mereka. Namun, jika seseorang memiliki banyak keluhan, carilah konsultan lain. Pelajari cara mengenali risiko penipuan Penipuan lebih mudah dilakukan jika seseorang memiliki hak asuh atas aset kliennya. Sebagian besar konsultan keuangan terkemuka akan menggunakan apa yang disebut kustodian pihak ketiga untuk menyimpan aset. Berhati-hatilah terhadap konsultan atau firma yang memiliki hak asuh atas uang, atau memiliki firma sendiri yang berfungsi sebagai kustodian. Selain itu, hati-hati jika berbicara dengan konsultan atau perusahaan yang ikut memiliki investasi lain atau perusahaan lain yang mereka rekomendasikan.