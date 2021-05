JAKARTA - Harga minyak dunia turun dari level tertinggi enam minggu pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena investor menurunkan posisi mereka setelah data impor minyak mentah Jepang melemah dan kekhawatiran tentang permintaan bahan bakar di India, di mana infeksi COVID-19 telah melonjak.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni ditutup pada USD67,25 per barel, terpangkas USD1,31 atau 1,9%, hari terakhir perdagangan untuk kontrak Juni. Minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni jatuh USD1,43 atau 2,2%, menjadi menetap di USD63,58 per barel, dilansir dari Antara, Sabtu (1/5/2021).

Namun demikian, untuk minggu ini, Brent terangkat 1,7% dan WTI melonjak 2,3%. Minyak mentah AS dan patokan global Brent mencatat penurunan harian terbesar mereka dalam lebih dari tiga minggu pada Jumat (30/4/2021), tetapi mengalami kenaikan bulanan masing-masing hampir 6,0% dan 8,0%. Permintaan bahan bakar di seluruh dunia beragam, dengan konsumsi meningkat di AS dan China, sementara negara-negara lain melanjutkan penguncian untuk membendung tingkat infeksi yang meningkat.

"Saat akhir bulan jadi ada beberapa aksi ambil untung, tapi saya pikir masalah terbesar adalah laporan yang keluar dari India tentang COVID," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group di Chicago. "Ketidakpastian itu membuat pasar gelisah."

India, konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, berada dalam krisis yang parah, dengan rumah sakit dan kamar mayat kewalahan, karena jumlah kasus COVID-19 mencapai 18 juta pada Kamis (29/4/2021). Amerika Serikat membatasi perjalanan dari negara itu, kata para pejabat Jumat (30/4/2021).

Di Jepang, pembeli minyak mentah utama lainnya, impor jatuh 25% pada Maret dari setahun sebelumnya menjadi 2,34 juta barel per hari, menurut angka pemerintah. Namun, aktivitas pabrik di negara itu berkembang pada laju tercepat sejak awal 2018. Produksi minyak OPEC naik pada April karena lebih banyak pasokan dari Iran, melawan pakta kartel dengan sekutu untuk mengurangi pasokan. Sebuah survei Reuters memperkirakan bahwa Brent akan mencapai rata-rata USD64,17 pada 2021, naik dari konsensus bulan lalu USD63,12 per barel dan rata-rata USD62,30 sepanjang tahun ini.