JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan bahwa harga daging terus mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauannya hari daging sudah menyentuh Rp 140.000 per kg.

"Harga daging itu kan naik terus, sekarang dikisaran Rp 136.000 hingga Rp 140.000. ," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (7/5/2021)

Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat sulit menjaga harga daging ini agar tidak naik. Karena kenaikan harga daging ini sudah mulai naik dari awal tahun.

"Harga daging ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun lalu," terangnya

Selain daging, harga ayam ditingkat pedagang juga masih tinggi dikisaran Rp 40.000 sampai Rp 41.000 per ekor. Sedangkan harga cabai rawit merah masih dikisaran harga Rp 70.000.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan pada hari ini juga merilis harga beberapa bahan pokok. Uniknya harga yang dirilis jauh berbeda dengan yang dinyatakan oleh para pedagang

Berdasarkan data kemendag per tanggal Kamis (6/5) terdapat naiknya beberapa komoditi bahan pokok seperti daging sapi berada di level Rp 126.000 per kg.Harga cabai rawit 66.300 per kg. Dan harga ayam berada di Rp 36. 500 kg.