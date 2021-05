JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyempatkan diri datang ke Masjid At Thohir yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) di sela kunjungan kerja beberapa waktu lalu. Saat ini Masjid At Thohir masih dalam proses renovasi di Ramadhan tahun ini.

"Alhamdulillah, bisa silahturahmi juga dengan Imam dan pengurus Masjid At Thohir Los Angeles," kata Erick melalui akun Instagramnya @erickthohir dikutip Minggu, (16/5/2021).

Erick Thohir berharap, setelah proses renovasi selesai, sehingga Masjid bisa segera digunakan untuk sarana beribadah, dakwah dan juga beraktivitas bagi Komunitas Umat Muslim Indonesia di Los Angeles dan secara umum dapat digunakan oleh umat muslim yang ada di Los Angeles.

Selain itu, Erick Thohir meminta, masjid At Thohir di Los Angeles, Amerika Serikat tak hanya menjadi rumah ibadah semata. Namun, seyogyanya menjadi tempat berdialektika perihal isu-isu ekonomi.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat menyambangi masjid yang digadang-gadang menjadi pusat kegiatan umat muslim Indonesia di Los Angeles atau Indonesia Muslim Community Center.

"Saya harap dengan adanya community center, kalau bisa jadi tempat diskusi meningkatkan bagaimana diaspora, diskusi mengenai bagaimana ekonomi juga," ujar Erick.

Dari video yang diunggahnya, mantan Bos Inter Milan itu tengah berdialog dengan imam dan bendahara masjid At Thohir. Dalam kesempatan itu, dia mengutarakan harapannya agar Indonesia Muslim Community Center menjadi pusat diaspora bagi umat Islam di kawasan tersebut.

Erick dan sejumlah petinggi BUMN memang berada di AS saat Lebaran Idul Fitri 2021. Kunjungan mereka di negara Paman Sam untuk menjajaki kerjasama baik di bidang energi, kesehatan, dan investasi. Di bidang energi, Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk, telah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Air Products & Chemical Inc. (Air Products) dalam proyek strategis nasional gasifikasi batu bara. Kerja sama dilakukan Pertamina dengan ExxonMobil di bidang Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang ditujukan untuk menekan emisi karbon dan sebagai bagian dari upaya Enhance Oil and Gas Recovery di sumur-sumur Pertamina untuk meningkatkan Untuk sektor investasi, Menteri BUMN melakukan pertemuan dengan beberapa private equities yang berbasis di California, AS untuk menarik investasi ke Indonesia melalui Indonesia Investment Authority (INA) Sovereign Wealth Fund. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah fokus pada kolaborasi antara Holding Rumah Sakit BUMN, Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dengan sejumlah institusi kesehatan terkemuka di AS.