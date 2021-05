JAKARTA - Pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomi global dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan inflasi Amerika Serikat yang tinggi akan meningkatkan kewaspadaan pada sektor keuangan.

"Inflasi di AS tadi saya sebutkan 4,2% itu adalah sauatu angka yang tinggi menimbulkan kewasapadaan yang tinggi atau was was di sektor keuangan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (25/5/2021).

Selanjutnya, yield AS mulai mereda karena tingkat inflasi yang naik. Aliran modal masuk ke negara berkembang mulai bergeliat dan gejolak mereda.

"Tekanan yield yang terjadi di AS akibat inflasi yang melonjak tinggi itu mulai mreda pada April. Inflow dari capital ke negara-negara emerging terjadi lagi di kuartal II dan volatilitas menunjukkan pemulihan, volatilitas menurun dan stabiltias terjadi," lanjutnya.

Dia menambahkan perkembangan yield US Treasury 10 tahun terjadi lonjakan yang cukup dramatis, tadinya pada Januari 1,06% untuk 10 tahun, maka pada bulan Maret sudah melonjak 1,6% atau di bulan april 1,62%. "Ini suatu kenaikan lebih 60% hanya kurang dari dua bulan ini akibat tadi tekanan inflasi yang tinggi," katanya.