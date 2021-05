NEW YORK - Harga minyak terus naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak mencatat kenaikan selama lima sesi berturut-turut yang didukung menguatnya data ekonomi AS mengimbangi kekhawatiran investor terhadap potensi kenaikan pasokan minyak dari Iran.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terangkat 59 sen atau 0,9% menjadi USD69,46 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah 64 sen atau 1,0% menjadi USD66,85 per barel.

Menurut data Departemen Tenaga Kerja AS, jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran turun lebih rendah dari yang diperkirakan minggu lalu. Ekonomi AS pada kuartal I juga mencatat laju pertumbuhan tercepat kedua sejak kuartal ketiga 2003.

"Itu memberi lebih banyak sikap untuk mengambil risiko di pasar. Investor kembali berfokus pada penawaran dan permintaan.” kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn, dikutip dari Antara, Jumat (28/5/2021).

Iran dan kekuatan global bernegosiasi tentang pencabutan sanksi Washington terhadap Iran, termasuk sektor energi sebagai imbalan atas kepatuhan Iran dengan pembatasan pekerjaan nuklirnya. Hal ini pun menjadi prospek bahwa pasokan minyak Iran akan segera kembali ke pasar sehingga menekan harga minyak.

Pembicaraan itu akan menjadi masalah besar untuk pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+). OPEC kemungkinan akan terus mengurangi pembatasan pasokan minyak secara bertahap karena produsen menyeimbangkan ekspektasi pemulihan permintaan terhadap kemungkinan peningkatan pasokan Iran. Analis mengatakan setiap peningkatan pasokan dari Iran dapat menambah 500.000 barel per hari (bph) pada akhir tahun ini dan 500.000 bph lagi pada Agustus 2022.