JAKARTA - Mantan Eksekutif dan Presiden Tesla Inc Jerome Guillen menjual sahamnya di Tesla USD274 juta atau setara Rp3,91 triliun (kurs Rp14.300 per USD) setelah melakukan opsi saham sejak 10 Juni. Ini menggunakan data berkas yang dimasukkan ke otoritas sekuritas dan bursa AS (SEC).

Data dari SEC tersebut menunjukkan Jerome akan menjual sahamnya sebesar 215.718 lembar dengan nilai mencapai USD129 Juta pada hari tersebut. Dia juga menjual 145.289 sahamnya senilai USD89,6 Juta pada 14 Juni lalu, dan 90.111 saham senilai USD55 juta pada tanggal 10 Juni lalu.

"Hal itu bisa menarik perhatian bagi para investor," kata analis dari Wedbush, Daniel Ives seperti dilansir Reuters, Jakarta, Minggu (20/6/2021).

Dia juga menambahkan bahwa para investor akan benar-benar mengamati dan melihat apakah dia akan menjual sahamnya lebih besar lagi.

Guillen, adalah mantan teknisi Mercedes yang bergabung dengan Tesla sejak tahun 2010. Dia mengawasi seluruh bisnis kendaraan perusahaan sebelum ditunjuk sebagai pimpinan mobil truk berat Tesla di bulan Maret. Lalu dia meninggalkan perusahaan pada 3 Juni.

Perginya Guillen, salah satu dari empat pemimpin top Tesla termasuk CEO Elon Musk, telah memicu kekhawatiran pelaku pasar tentang program-program kendaraan masa depan Tesla. Seperti truk semi listrik dan baterai baru yang disebut baterai 4680. Skema opsi saham memberikan karyawan dan eksekutif hak untuk membeli saham perusahaan mereka dengan harga yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Ketika harga saham naik di atas harga pasarannya, mereka dapat membeli saham dengan diskon harga. Tapi belum diketahui berapa banyak Guillen dibayar untuk menjalankan skema opsi.