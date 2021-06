JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan hari ini. Rupiah masih berada pada level Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Rabu (23/6/2021), Rupiah dibuka melemah 22,5 poin atau 0,16% ke level Rp14.425 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pada hari ini diperkirakan Rp14.415 sampai Rp14.427 per USD.

Sementara itu, di Yahoo Finance, Rupiah bergerak pada level Rp14.418 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.418-Rp14.418 per USD.

Sebagai informasi, Dolar AS terus melemah pada perdagangan Selasa, setelah Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan kembali bahwa Bank Sentral AS tidak segera menaikkan suku bunga terlalu cepat hanya karena kekhawatiran akan laju inflasi. The Fed ingin mendorong pemulihan pasar kerja yang luas dan inklusi.

“Kami tidak akan menaikkan suku bunga secara pre-emptive, karena kami khawatir akan kemungkinan terjadinya inflasi. Kami akan menunggu bukti inflasi aktual atau ketidakseimbangan lainnya,” kata Powell dalam sidang di depan panel Dewan Perwakilan Rakyat AS, dilansir dari Reuters.

Indeks dolar pun turun 0,20% menjadi 91,733. Euro naik 0,19% menjadi USD1,1940 dan dolar naik 0,28% menjadi 110,65 terhadap yen Jepang.

