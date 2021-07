JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini. IHSG naik 26,7 poin atau 0,4% ke 6.032.

Pada sesi I perdagangan, Jumat (2/7/2021), Indeks LQ45 naik 0,65% ke 852,62, indeks JII turun 0,14% ke 548,23, indeks IDX30 naik 0,57% ke 454,73, dan indeks MNC36 naik 0,68% ke 288,01.

Sementara itu, saham-saham pengelola toko ritel mayoritas berada di zona merah pada perdagangan sesi I hari ini. Pergerakan ini terjadi sehari setelah pengumuman penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali pada 3-21 Juli 2021, di mana nantinya oeprasional ritel akan terganggu.

Dilihat melalui RTI, sejumlah saham emiten sektor ritel pada perdagangan sesi hari ini mengalami pelemahan, mulai dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET).

Saham AMRT pada perdagangan sesi I hari ini mengalami penurunan sebesar Rp10 tau 0,80 persen ke Rp1.235 per lembar saham, saham ERAA mengalami penurunan sebesar Rp10 atau 1,49 persen ke Rp660 per lembar saham.

Kemudian, saham RALS mengalami penurunan sebesar Rp10 tau 1,48 persen ke Rp665 per lembar saham, saham MPPA mengalami penurunan sebesar Rp15 atau 1,38 persen ke Rp1.070 per lembar saham.

Lalu, saham LPPF turut mengalami penurunan sebesar Rp20 tau 1,01 persen ke Rp1.955 per lembar saham, dan saham DNET mengalami penurunan sebesar Rp40 atau 1,24 persen ke Rp3.180 per lembar saham.

Selain itu, terdapat beberapa saham pengelola ritel yang mengalami penguatan pada perdagangan sesi I hari ini, mulai dari PT Hero Supermarket Tbk (HERO) naik Rp140 atau 10,29 persen ke Rp1.500 per lembar saham, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) naik Rp25 atau 2,00 persen ke Rp1.275 per lembar saham, dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) naik Rp15 atau 2,42 persen ke Rp635 per lembar saham.

Sementara itu, hanya saham PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) yang pergerakannya stagnan di Rp990 per lembar saham.