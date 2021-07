JAKARTA - Usia dewasa termasuk masa yang menantang dalam sejarah hidup manusia. Gimana enggak, banyak dari kita yang masih bingung menentukan jalan hidup meski sudah memasuki usia dewasa. Bener kan, YOTers?

Tak jarang kita baca atau denger kalau kita mesti sering mencoba hal baru. Salah satunya untuk menemukan minat dan passion kita yang sebenarnya. Agar kita bisa memutuskan jalan hidup serta arah hidup kita mau kemana. Tak jarang juga, kita mendengar banyak anak muda yang mengalami quarter life crisis.

Bagi masih kuliah, pasti pernah denger tentang temen yang milih jurusan kuliah yang lagi ngetren atau ikut-ikutan teman karena dirinya belum yakin mau ambil jalah hidup yang mana, termasuk pilihan jurusan kuliah serta profesi yang diinginkan setelah lulus.

Menentukan Arah Hidup Bersama Axton Salim

Tapi ternyata, fase bingung menentukan jalan hidup ini gak asing bagi anak muda kok, YOTers. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menemukan dan menentukan jalah hidup kita lalu mengubahnya menjadi road map to success.

Seseorang yang berhasil melakukannya adalah Axton Salim, seorang pengusaha Indonesia dan Direktur Indofood sejak tahun 2009. Axton yang dikenal sebagai direktur yang asyik dan humble di Indofood akan sharing pengalamannya dalam menemukan jalan hidup di event terbesar Young On Top, yaitu Young On Top National Conference (YOTNC) 2021 From Home.

Pada sesi bertajuk “ Jalan Hidupmu, Pilihanmu “, Axton Salim akan menceritakan pengalaman hidup, karir, hingga kesuksesannya mengelola perusahaan sekelas Indofood, termasuk bagaimana perjuangannya hingga ia memilih jalan hidupnya yang sekarang. Akan ada banyak tips juga bagi anak muda agar tidak tersesat, bingung dan bisa menentukan jalan hidup yang bermanfaat bagi masa depannya.

Young On Top National Conference (YOTNC) adalah event tahunan dari Young On Top di mana event ini selalu menghadirkan speaker-speaker yang expert di bidangnya dan tentunya yang bisa menginspirasi anak muda di Indonesia agar berani berkarya, berbisnis, dan terus maju demi masa depan.

YOTNC pertama kali hadir di Indonesia pada 2011 di mana YOTNC mulai menginspirasi anak muda di Indonesia untuk bisa sukses di usia muda hingga 2019 YOTNC bisa terus hadir di tengah-tengah para anak muda.

Pada 2020 saat pandemi melanda, YOTNC tidak mau berhenti untuk menginspirasi anak muda di Indonesia, YOTNC dengan bangga menyembahkan YOTNC 2020 From Home. Hingga pada tahun ini Young On Top terus menjalankan event besar ini yang sangat bermanfaat dan berdampak positif untuk anak muda Indonesia dengan mengusung tema #AnakMudaBeraniMaju!

