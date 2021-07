JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Covid-19 varian delta dapat menurunkan efikasi seluruh jenis vaksin.

"Orang yang bilang jenis vaksin pfizer yang hebat itu di Israel itu dia (efikasi) menurun tajam, AstraZeneca moderna dan yang lain juga," kata Luhut pada Konferensi Pers Virtual di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Luhut kemudian mengingatkan bahwa efikasi vaksin dapat menurun bisa jadi bukan hanya karena varian delta, bisa saja ada varian lain yang kita tak tahu.

"Ini kita saya ingatkan baru varian delta, apa ada varian lain? We never know, kita gak tahu," kata Luhut.

Dia juga menyebut banyak pihak jangan ada yang politisasi soal efikasi vaksin ini. "Jadi jangan ada dipolitisasi nih. Please saya titip, ini masalah kemanusiaan, kalau anda punya hati jangan dipolitisasi," katanya.

"Makin anda bawa macam-macam, itu bisa membuat nyawa orang pergi dan sekeliling kita sudah banyak yang pergi gara-gara ini, yang kita kenal," tambah Luhut seraya memohon masyarakat agar tetap vaksin meski efikasi dapat menurun. (Fik)