JAKARTA - Perkuat struktur modal, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Perseroan mengungkapkan, untuk memuluskan aksi korporasi tersebut, manajemen MEDC akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPST pada 26 Agustus 2021.

Disebutkan, perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 12,5 miliar saham dengan nilai nominal Rp25. Perkiraan pelaksanaan rights issue tidak lebih dari 12 bulan setelah persetujuan RUPS. Nantinya, aksi rights issue dapat memberikan struktur permodalan yang optimal untuk mendukung agenda pertumbuhan MEDC.

Dana yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk belanja modal MEDC dan anak usaha, termasuk untuk akusisi perusahaan lain, serta pelunasan atas utang perseroan.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam HMETD akan terdilusi maksimum sebesar 33%. Per Juni 2021, susunan pemegang saham utama MEDC ialah Diamond Bridge Pte. Ltd. 21,46%, PT Medco Daya Abadi Lestari 51,5% dan masyarakat 26,73%.

Di kuartal pertama 2021, PT Medco Energi Internasional Tbk bukukan laba sebesar USD 5,1 juta atau setara Rp73,7 miliar. Di mana laba bersih itu didapat dari operasi minyak dan gas serta dukungan anak perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang menghasilkan pendapatan positif. Pencapaian EBITDA sebanyak USD 159 juta hampir dua kali lipat dari kuartal IV tahun lalu dampak harga komoditas yang mulai pulih.

Harga minyak tercatat sebesar USD 58,8 per barel lebih tinggi 14% dibandingkan harga tahun lalu ebesar USD 51,3 per barel. Adapun harga gas masih cenderung stabil berada pada angka USD 5,7 dolar per mmbtu.